مصر تستعرض قدرات قاعدة

2021/07/03 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر القدرات العسكرية التي تتمتع بها البحرية المصرية بشكل عام، وقاعدة "3 يوليو" التي تم افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر، السبت.

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