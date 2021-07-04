2021/07/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغارديان: نساء الهول يلجأن إلى الزواج للهرب من الإحتجاز لندن – الزمان نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا عن لجوء نساء على صلات بتنظيم داعش في سوريا إلى الزواج سعيا إلى التحرر من أماكن احتجازهن.وقال التحقيق إن (مئات النساء الأجنبيات اللواتي تربطهن صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول المترامي الأطراف في سوريا تزوجن رجالا قابلنهم عبر الإنترنت، كما جرى تهريب مئات النساء من المخيم باستخدام الرشاوى النقدية التي قدمها أزواجهن الجدد).وأكد التحقيق (إرسال مدفوعات بنكية لسكان المخيم يصل مجموعها إلى ما يزيد عن 500 ألف دولار).وأشار التحقيق إلى أن (هذه الممارسة تمثل خطرا أمنيا كبيرا داخل سوريا وكذلك بالنسبة للحكومات الأجنبية التي ترفض إعادة مواطنيها إلى بلادهم). وأضاف أنه “وفقـــــا للعديد من الأشــــخاص الذين قابلتهم الصحيفة، فإن الزواج هو وسيلة هروب سهلة وشائعة بشكل متزايد).وأوضح أن (نحو من 60 ألف امرأة وطفل هربوا من آخر معقل لداعش في سوريا عندما سقطت الخلافة المزعومة في آذار 2019والنشاء منهم مُحتجزات الآن في مخيم الهول لدى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، وتسيطر على شمال شرق البلاد).وأشار التحقيق إلى أن (الزواج من إحدى النساء المسجونات – حتى في علاقة بعيدة عبر الإنترنت – بات يمثل ما يشبه وسام شرف على شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للدواعش).ولاحظت الصحيفة أنه بالنسبة للرجال، (تعد هذه الممارسة وسيلة لرفع مكانتهم الاجتماعية ومساعدة المحتاجين. وأن معظم الأزواج المحتملين لديهم جذور في البلدان الإسلامية لكنهم يعيشون في أوروبا الغربية، حيث يتمتعون بحياة ميسورة نسبيا).وقال إنه (بالنسبة لنساء المخيم، “يعد ذلك طريقة لتأمين دخل يمكن أن يجعل الحياة في مخيم الهول أكثر احتمالا).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: نساء الهول يلجأن إلى الزواج للهرب من الإحتجاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان: نساء الهول يلجأن إلى الزواج للهرب من الإحتجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).