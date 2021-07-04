2021/07/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تخشى إرتباط الموجة الخامسة بمتحوّر دلتا الصحة : لم تثبت إصابة المتعافين من كورونا بآثار جانبية بغداد – ياسين ياس طهران – رزاق نامقي رأت وزارة الصحة والبيئة، الحديث عن إصابة المتعافين من كورونا بأعراض وآثار صحية لم تثبت حتى الان وقالت انها مجرد دراسات وبيانات يجري التدقيق فيها ، فيما اثار دخول الموجة الخامسة في ايران مخاوف السمؤولين من ارتباطها بالمتحور دلتا. وسجل العراق امس انخفاضا باصابات كورونا. واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة اجرت فحوصات لنحو 34 الف حالة مشتبه اصابتها بالفايروس ، حيث تم رصد 5375 اصابة في جميع المحافظات)، مشيرا الى ان (الشفاء بلغ 5094 حالة وبواقع 25 وفاة جديدة)، مؤكدا ان (اكثر من 921 الف شخص تلقى جرعات اللقاح المضاد منذ بدأ حملات التطعيم في منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات). بدوره ، وذكر الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس (بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء بعد الإصابة بكورونا قد يكون لديهم بعض الآثار والأعراض الصحية البسيطة التي تستمرّ لمدد مختلفة)، وتابع ان (الموضوع قيد الدراسة ، وفي طور جمع البيانات وتحليلها ومشاركة التجارب بين دول العالم)، مؤكدا ان (المعلومات بهذا الشأن ليست حاسمة، وفي حال ثبوتها لدى الجهات الرسمية سوف تُنشر عبر المصادر المختصة الرصينة). وكان مختصون قد افادو بأن الآثار الجانبيَّة التي يمكن أنْ يتعرَّض لها متعافو كورونا منها ضعف الذاكرة أو النسيان أو التجلطات الدماغية التي قد تصل إلى مرحلة الزهايمر، إلى جانب ضعف البصر والعضلات وفقدان اللياقة. وفي ايران ، أبدى الرئيس حسن روحاني خشيته من دخول بلاده في موجة وبائية خامسة مرتبطة بمتحور دلتا شديد العدوى.وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بكورونا، حيث اعلنت عن وفاة أكثر من 84 ألف شخص من اصل 3،2 ملايين أصيبوا بالمرض. وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الجائحة (أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة )، مشددا على (ضرورة أن نكون أكثر حذرا في المحافظات الجنوبية لأن متحور دلتا انتشر)، ويشكو . المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، على امكان استيراد لقاحات لمكافحة كورونا، ولاسيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.ووفق وزارة الصحة، فلقد نال أكثر من 4،4 ملايين شخص من أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا، جرعة واحدة من لقاح كورونا ، في حين تلقى 1،7 مليون شخص فقط جرعتين، وذلك منذ بدء حملة تلقيح وطنية في شباط الماضي. ووعد روحاني بأن (الوضع سيتحسن في ما يتعلق بالتلقيح بدءا من الأسبوع المقبل). وسجلت جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرّراً من كورونا في القارة الأفريقية، رقماً قياسياً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة جديدة.

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