2021/07/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يحيل مصفى ذي قار لشركة صينية وفد مصري يبحث في بغداد التعاون التجاري والزراعي بغداد – الزمان من المؤمل ، ان يكون قد وصل الى بغداد وفد مصري رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون في المجالين التجاري والزراعي. واعلنت وزارة التجارة المصرية في بيان امس ان (الوزيرة نيفين جامع توجهت الى بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق ، ولاسيما في القطاعين التجاري والزراعي)، واضاف ان (الزيارة تعد الاولى لمسؤول حكومي مصري عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي الى بغداد الاسبوع الماضي التي تمثل اساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الستراتيجية المشتركة بين البلدين على المستوى الاقليمي وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية المتركة بين العراق والاردن ومصر)، وتابع انه (من المقرر ان تعقد الوزيرة فور وصولها ، سلسلة لقاءات مكثفة مع وزراء الصناعة والمعادن منهل عزيز والتجارة علاء الجبوري والتخطيط خالد بتال النجم ، الى جانب عقد لقاءات بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة). من جهة اخرى، اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، احالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة التي تضم عدداً من الشركات الصينية الكبرى.وقال اسماعيل في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة وسيكون بطاقة مئة الف برميل يوميا ، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنولوجيا المتقدمة)، مؤكدا (اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لانواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة). بدورها ، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة. وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح امس إنه (حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سد العجز المالي في الموازنة برغم من وصول النفط الى 75 دولاراً ، بسبب ان النفط العراقي أقل من الأسعار العالمية باستثناء نفط البصرة الخفيف إضافة الى كلفة إنتاجه)، مبينا ان (برميل النفط بعد استخراجه يكون سعره 60 دولاراً وبعد ضربه بإنتاج مليوني 880 ألف خلال 365 يوماً في سعر الصرف، نجد أنه لم يسد العجز الموجود في الموازنة)، وتابع ان (الموازنة توجه عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقدارها 30 تريليوناً)، وأضاف ان (الوفرة التي تتحقق تذهب الى سد العجز المالي وبالتالي فأننا مازلنا حتى الآن نحتاج الى إعادة المليون برميل الذي استقطع من الكميات المفروض أن ينتجها العراق بحسب اتفاقية أوبك من اجل سد العجز الحقيقي بشكل كامل).

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