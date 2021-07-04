2021/07/04 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برباعية في مرمى اوكرانيا.. انكلترا تواجه الدنمارك في نصف نهائي اليورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برباعية في مرمى اوكرانيا.. انكلترا تواجه الدنمارك في نصف نهائي اليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).