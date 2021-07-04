احتجاجات غاضبة في النجف على تردي الكهرباء

2021/07/04 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

شهدت محافظة النجف، مساء السبت، احتجاجات غاضبة على تردي الكهرباء.

وقال مراسلنا، ان احتجاجات ليلية شهدتها محافظة النجف على تردي الكهرباء في المحافظة.

واضاف ان المحتجين قطعوا بعض الشوارع بالاطارات المشتعلة.

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