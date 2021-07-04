برباعية نظيفة.. انكلترا الى الدور نصف نهائي على حساب اوكرانيا

2021/07/04 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل المنتخب الانكليزي للدور نصف نهائي من بطولة الامم الاوربية بعد فوزه اليوم وعلى ملعب الاولمبيو في العاصمة الايطالية روما على نظيره الاوكراني برباعية دون رد./انتهى3

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