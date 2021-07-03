إنجلترا تكتسح أوكرانيا في طريقها إلى نصف نهائي اليورو

2021/07/04 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد القائد هاري كاين إنكلترا لبلوغ نصف نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى منذ 1996، وذلك بتسجيله ثنائية في الفوز الكاسح على أوكرانيا 4-صفر السبت على الملعب الأولمبي في روما، لتُبقي بلاده على حلمها باللقب الأول لها على الإطلاق منذ مونديال 1966.

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