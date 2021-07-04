كهرباء الجنوب توضح بشأن اقتحام محطات الطاقة في البصرة

2021/07/04 | 00:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مدير عام نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية زياد فاضل، السبت، تعرض بعض محطات محافظة البصرة للاقتحام والتخريب، تحدث عن تحركات ممنهجة، ربما تقف خلف ذلك.

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وقال فاضل في تصريح لـ "ناس" (4 تموز 2021)، إنه "بسبب الاوضاع الاخيرة تعرضت بعض محطات شمال البصرة إلى عمليات تخريب وتكسير أدت إلى تلف بعض أجهزة الحماية داخل المحطات".

وأضاف أن "بعض المحطات خرجت عن الخدمة لمدة 48 ساعة منها محطة (بني منصور) ووجهنا بإعادتها إلى الخدمة والعمل"، مشيراً إلى أن "المتضرر الوحيد هم الأهالي أنفسهم، وأحيانا يكون الضرر خطيراً جداً ونعجز عن تصليحه".

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من يتحمل هذا الخطأ الجسيم؟ (فيديو)

ونفى فاضل "وجود أي اقتحامات للمحطات خلال الساعات الماضية، باستثناء بعد التجمعات للمواطنين الذي يحاولون الدخول لبعض مؤسسات الطاقة، وإعادة تشغيلها بطرق خاطئة"، محذراً من أن "تلك الخطوات قد تسبب خطورة كبيرة وتودي بحياة بعض العاملين".

وأشر فاضل بحسب قوله، "وجود اعتداءات على الموظفين خلال اقتحام محطات الكهرباء"، مبيناً أن "الانطفاء عام ولا ينحصر بمنطقة معينة وما حدث من اقتحام يعد مؤشراً غير مسبوق في البصرة".

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وقال مدير عام نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية، "لا نستبعد وجود اقتحامات ممنهجة حيث لم نشهد تصعيدا سابقا بهذا الشكل"، داعياً "العقلاء إلى التدخل وتهدئة المحتجين".

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