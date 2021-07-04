صحوة أبناء العراق تصدر بياناً خاصاً بتظاهرات اليوم: لا علاقة لنا بهم

2021/07/04 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت صحوة أبناء العراق، الاحد، بياناً خاصاً بالتظاهرات التي من المقرر انطلاقها الأحد، مؤكدة عدم وجود علاقة لها بالتظاهرات.

وقال رئيس الصحوة الشيخ وسام الحردان في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت قبل يومين منشوراً يطلب من الصحوات التظاهر امام وزارة المالية، لذا ننفي مثل هكذا عمل يخل بالامن الداخلي".واضاف "نؤكد للجميع ان الصحوات الذين يتقاضون رواتب حاليا لا علاقة لنا بهم فتلك الصحوات شكلتها القوات الاميركية اما صحواتنا قد شكلت بأمر من الحكومة العراقية عام 2013".

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