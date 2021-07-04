بعد فيديو الليرة.. تركيا تجبر سائحا إسرائيليا على المغادرة

2021/07/04 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت السلطات التركية سائحا إسرائيليا من أصل فلسطيني بعد نشره مقطع فيديو، يُظهر مسحه أنفه باستخدام ورقة نقد تركية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

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