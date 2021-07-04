الكاظمي يوجه المالية بتوفير كل التسهيلات لإنهاء أزمة الكهرباء

2021/07/04 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير كل التسهيلات لمعالجة المشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، مشددا على ضرورة بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة الكهربائية .

وعقدت خلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء اجتماعها الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضره الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر أمس الاول، وبيان مسبباته، هل هي فنية أو بسبب الاهمال والتقصير أو أي اسباب اخرى، ومحاسبة جميع المقصرين، لا سيما أن الانتاج الفعلي قد ارتفع قبل حادث الانطفاء بأيام الى مستوى لم يتحقق من قبل .

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وايجاد الحلول السريعة لاضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج .

ووجه الكاظمي وزارة المالية والوزارات الاخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة لتلك المشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر في تجهيز المواطنين بالكهرباء.

كما جرت مناقشة حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، إذ قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة.

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