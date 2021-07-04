دور واطئة الكلفة في الديوانية

2021/07/04 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية: عباس رضا الموسوي

أنهت لجنة مختصة في محافظة الديوانية اجراءاتها لتوزيع دور واطئة الكلفة بين المواطنين من الشرائح الاجتماعية المشمولة، بعد ان وزعت الأسبوع الماضي 800 كرفان سكني.

وقال مدير شؤون المواطنين في المحافظة نزهان فريد لـ"الصباح": إن "اللجنة المكلفة بتوزيع دور واطئة الكلفة بين الشرائح الاجتماعية المشمولة المتمثلة بالأرامل والمطلقات والمتجاوزين، أنهت اجراءاتها للمباشرة بالتوزيع وفق الضوابط"، موضحا أن "المتقدمين الذين بلغ عددهم 1383 ستجرى لهم قرعة علنية للتنافس على الدور التي يبلغ عددها 500 دار سكنية".

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