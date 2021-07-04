عمليات البصرة توضح حقيقة تعرض المحطات الكهربائية في المحافظة للتخريب

2021/07/04 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة، الاحد، تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي.

وقالت القيادة في بيان، ان "الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص غير صحيحة".

واكدت "عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة".

وثمنت القيادة "الروح الوطنية والمعنوية الأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال قائممقام قضاء الامام الصادق بشمال البصرة، ياسين البطاط، في تصريح ل(بغداد اليوم) إن "الفيديو حقيقي وجاء بعد ان قام عدد من المواطنين بتكسير اجهزة التبريد وعدد من (جوزات) الكهرباء في داخل المحطة احتجاجا على قلة ساعات الكهرباء بالقضاء والذي ادى الى عدم توفر مياه الإسالة مما ولد غضبا لدى بعض الشباب".

وبين أن "كوادر كهرباء البصرة اصلحت المحطة لتعود للعمل وقامت بإصلاح المتكسر من الاجهزة وقامت الدوائر بزيادة ساعات التجهيز التي وصلت الى 4 مقابل 2 قطع مما ادى الى استقرار لدى المواطنين بالقضاء حاليا".

وأوضح البطاط أن "بعض شيوخ ووجهاء القضاء رفضوا الاعتداء على المحطة، لكن الشباب المندفع والمحتج على قلة التوليد وبسبب الحر ولد هذا الغضب"، معتبرا أن "الامر انتهى والقضاء يشهد حاليا استقرارا ملحوظا بساعات التجهيز".

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