عمليات البصرة تنفي تعرض المحطات الكهربائية لعمل تخريبي

2021/07/04 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعنفت قيادة عمليات البصرة، تعرض المحطات الكهربائية في المحافظة الى عمل تخريبي.وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انها "تنفي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص"، مؤكدة "عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة".وثمنت قيادة العمليات، الروح الوطنية والمعنوية لأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي.

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