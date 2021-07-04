غارات على غزة.. والجيش الإسرائيلي يطلق النار على مشتبه بالضفة

2021/07/04 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في غزة، يوم السبت، في وقت شهدت الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين مستوطنين وفلسطينيين .

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