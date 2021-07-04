ملامح تاريخ إثيوبيا وصراع الدين والقومية - الدراسة الكاملة - عبدالجواد سيد

2021/07/04 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد ملامح تاريخ أثيوبيا وصراع الدين والقومية - الدراسة الكاملة تقديم مابين الرغبة فى المعرفة ، والرغبة فى الوصول إلى إجابة السؤال الحائر ، هل سد النهضة مشروع تنموى ، أم مشروع من الإنتقام السياسى ، لتاريخ حكمته صراعات الدين والقومية بشكل خاص للغاية، كتبت هذا الموجز لتاريخ إثيوبيا ، والذى أرجوا أن يكون مفيداً لكل من يقرأه ، بشكل أو بآخر !!! 1-من العصر القديم إلى العصر الوسيط - من أكسوم إلى ......





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