دروس سياسية مغربية بالجُملة.. - حسن أحراث

2021/07/04 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث الحياة السياسية حبلى بالدروس؛ دائما وأبدا، محليا وجهويا ودوليا.



إلا أن دروس هذه المرحلة تجاوزت السقف المعهود، وصارت مُتدفقة سُيولا وأمواجا في كُل الاتجاهات.



وإن يدُل هذا على شيء، فإنه يعكس مدى احتداد الصراع الطبقي ببلادنا، والحاجة أيضا الى الانفلات من عُنق الزجاجة نحو آفاق أكثر أثرا وتأثيرا، وخاصة تنظيما.إن الهيمنة الطبقية للنظام القائم اليوم لا تُخطئها العين، وليس فقط التحليل (التحليل الملموس ......





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