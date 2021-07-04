مظاهرات رام الله: عن الشعارات البذيئة والعدمية وإفراغ الحراكات من المطالب الواقعية - نهاد ابو غوش

2021/07/04 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش تأخرت في الكتابة عما جرى اليوم في مظاهرة رام الله لن الأمر فعلا محيّر، ذهبت إلى المظاهرة الاعتصام كما ذهب كثيرون لأنني ضد القمع وضد تصفية معارض سياسي مهما قال، وضد مبدأ التعذيب، وضد قمع المتظاهرين، وفي الأصل ضد إلغاء الانتخابات، وضد أشياء كثيرة تقوم بها السلطة ومسؤولوها.



ولكنني لست ضد فتح ولا ضد مناضليها، ولست مع حل السلطة بل مع تغيير وظيفتها، ولا أطعن في شرعية الرئيس محمود عباس مع أنني لم أنتخبه، ......





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