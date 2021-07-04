تسريبات بشأن ميزة جديدة من تويتر لتوجيه التغريدات

2021/07/04 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تغريدة على تويتر، هذا الأسبوع، أن الموقع بات يخطط لإطلاق ميزة "الواجهات" الجديدة، والتي تتيح لمستخدميه إظهار تغريدات بعينها أمام مجموعة معينة من المتابعين.

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