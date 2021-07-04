كولومبيا تقصي الأورغواي وتعبر لنصف نهائي كوبا أمريكا

2021/07/04 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبلغت كولومبيا نصف نهائي كوبا أميركا بعد تخطيها أوروغواي بركلات الترجيح (4-2) إثر التعادل السلبي في الدقائق الـ90 ضمن ربع نهائي البطولة، فجر الأحد على ملعب ماني غارينشا الوطني في العاصمة برازيليا.أوروغواي دخلت اللقاء محاولةً فرض أسلوبها لتحصيل هدف مبكر، لكنها افتقدت للإيقاع السريع، ما جعل كولومبيا تبادلها الهجمات في بعض الأحيان.وحصل المنتخب الكولومبي على فرصة للاقتراب من التسجيل عن طريق حرة مباشرة، لكن تنفيذ لويس مورييل لم يكن دقيقاً.في المقابل وفي الدقيقة 42 قطع مدافع كولومبيا يارا مينا فرصة خطيرة لأوروغواي.وقبل نهاية الشوط بثوانٍ معدودات سدد مورييل كرة قوية مرت بجانب قائم موسليرا.لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ.وحاول منتخب أوروغواي خطف هدف مبكر مطلع الشوط الثاني 50، عندما أرسل نانديز كرة ساقطة أبعدها أوسبينا بصعوبة بالغة.ورد الكولومبي يارامينا برأسية لكن موسليرا كان في المكان المناسب 65، ثم رأسية خطيرة جداً من زاباتا أنقذها موسليرا أيضاً بقدمه 73.لتنتهي الدقائق الـ90 بالتعادل السلبي، ويتحول الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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