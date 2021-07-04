يوم ولدت أميركا

2021/07/04 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل الأميركيون بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو سنويا، وهو ذكرى استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا قبل 245 عاما.لكن إعلان الاستقلال لم يوقف المعارك مع بريطانيا.كيف استقلت أميركا؟

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