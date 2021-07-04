قفزة كبيرة لصندوق سيادي خليجي تضعه بين الثلاثة الكبار في العالم

2021/07/04 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق صندوق "احتياطي الأجيال القادمة" الكويتي ارتفاعا قياسيا، بلغ نحو 700 مليار دولار، ما يؤهله ليصبح واحد من أكبر ثلاثة صناديق سيادية حول العالم من ناحية الأصول، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع، السبت.

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