مصر تفرض غرامة على سفينة بسبب الشعاب المرجانية

2021/07/04 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة البيئة المصرية، الجمعة، فرض غرامة على سفينة تملكها تنزانيا وتعمل في خدمات النفط، بسبب تدمير منطقة من الشعاب المرجانية، وفقا لموقع "إيجبت إندبندنت".

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