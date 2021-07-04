العراق وجيرانه: مِن الهِلال الشيعي إلى الشرق الجديد 

2021/07/04 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجاذب دول المَشرق والخليج العربي مشاريع السيطرة والنفوذ لإرادات دول إقليمية فاعلة، بعضها يقدّم نفسه بإيديولوجيات دينية-طائفية بصماتها واضحة على الدول الهشّة، ويقابله مشروع شراكة اقتصادية لفرض واقع جديد في المنطقة يتم فيه تقبّل إسرائيل كشريك إقليمي ليس مع الدول المجاورة فحسب، وإنما مع دولٍ فاعلة ومستقرّة اقتصادياً في الخليج والمغرب العربي.

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