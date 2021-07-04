إنجاز عربي تاريخي.. أُنس جابر تدخل نادي كبار ويمبلدون

2021/07/04 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبهجت أُنس جابر قلوب التونسيين بعد أن أصبحت، الجمعة، أول عربية تبلغ ثُمن نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

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