الكاظمي يكلف الجيش حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية

2021/07/04 | 07:25 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الجيش حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك بعد سلسلة هجمات تعرّضت لها على مدى الأيام الماضية أدت إلى انقطاع التيار.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة العراقية مساء السبت، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً لمحافظي المحافظات، تقرّر فيه أن تتولّى قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوّة خاصة لهذه المهام، بالإضافة لقيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.

الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمحافظي المحافظات

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كما قال الكاظمي، خلال ترؤسه خلية أزمة الكهرباء، إنه لا يمكن تحميل حكومته "مسؤولية 17 سنة من الفساد والفوضى والهدر في مجال الكهرباء".

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت السبت، بياناً قالت فيه إن 61 خط نقل رئيسيا للطاقة الكهربائية تعرّض لتخريب.

وأعلنت الحكومة في بيانها مقتل 7 أشخاص خلال صد العمليات التي حاولت استهداف أبراج الطاقة.

وبحسب السلطات، فإن معدل إنتاج الطاقة عاد إلى العمل بشكل طبيعي، وبدأ إنتاج 16 ألف ميغاواط في معامل إنتاج الطاقة المحلية.

رجل في بغداد يشتري ألواح الثلج بسبب ارتفاع الحرارة وسط انقطاع الكهرباء

من جهته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن شركة "بريتيش بتروليوم" تدرس الانسحاب من العراق.

وأضاف عبد الجبار أن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت أيضاً إخطاراً رسمياً قالت فيه إنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة إلى شركات صينية.

ورأى وزير النفط العراقي أن مناخ الاستثمار في العراق غير مناسب لإبقاء كبار المستثمرين.

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