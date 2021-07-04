2021/07/04 | 07:48 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 4 يوليو 2021 | 07:39 صباحاً | عدد القراءات : 14

الموجة الثالثة لكورونا تخضع أكثر من 3500 مصاب للحجر المنزلي في ذي قار

كشف مصدر طبي في ذي قار اليوم الاحد ، عن ارتفاع أعداد الخاضعين للحجر المنزلي بسبب اصابتهم بفيروس كورونا لاكثر من 3500 مصابا ، نتيجة الموجة الثالثة للوباء .

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية ان اعداد المصابين بكورونا ممن يخضعون للحجر المنزلي وصل الى 3595 مصاباً بفيروس كورونا بعد ان سجلنا انخفاض في بداية الشهر الماضي وصل الى 1000 مصابا محجورا في عموم المحافظة.





ودعا المصدر المواطنين الى اتّباع تعليماتِ خلية الازمة وطرق الوقاية من فيروس كورونا واخذ اللقاح الخاص بالفيروس، بعد زيادة اعداد الاصابات في المحافظة .

يذكر ان محافظة ذي قار سجلت اليوم امس السبت 205 مصابا بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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