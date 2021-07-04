صحف الاحد تتابع تداعيات ازمة الكهرباء والاجراءات الحكومية لمعالجتها

2021/07/04 | 07:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الرابع من تموز تداعيات ازمة الكهرباء والاجراءات الحكومية لمعالجتها.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملف الطاقة الكهربائية تاكيدها احالة عشرات المسؤولين المتنفذين في وزارة الكهرباء على هيئة النزاهة،.وقال عضو اللجنة النيابية، رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، ان هناك الكثير من ملفات الفساد احيلت على هيئة النزاهة وبسببها احيل العشرات من المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء الذين يتحملون النسبة الاكبر من تردي واقع الكهرباء.مؤكدا: ان مشكلة الكهرباء لا يتحملها الوزير وحده ولا الدولة، وانما عملية تضامنية تحتاج الى وعي المواطن.واشار الى: ان ملفات الفساد موجودة اصلا لدى هيئة النزاهة وقد اتخذت بحقها الاجراءات القانونية من قبل المحاكم المختصة، وبعضهم صدر بحقهم احكام.مبينا: ان الملفات توزعت بين وجود اشكالية في سياسة الكهرباء، وهناك ربما هدر كبير بالمال العام وفقدان الخطة الهادفة لتحقيق الكهرباء، فضلا عن الاهتمام بإنشاء محطات تعمل على الغاز دون توفير الغازوأوضح: ان هناك أسبابا عدة وراء تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلد، منها عدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الكهرباء، لذلك ينبغي على رئيس الوزراء ان يتسلم وزارة الكهرباء من موقع ادنى لكي يعالج مشكلة الكهرباء بشكل فعلي وواقعي والتي بدأت تتفاقم في كل عاموتابع: حذرنا سابقا بأن الكهرباء في الاشهر الـ 6 و7 و8 و9 ستكون الأسوأ، وهناك معاناة كبيرة سيتحملها كاهل المواطن.لافتا الى: ان هناك مشكلة في احمال الطاقة في بعض المحافظات، وحسب قراءتنا وقراءة وزارة الكهرباء فإن الاحمال المحتمل الحاجة اليها تقدر بـ 27 الف ميغا واط، التي ممكن ان تكون كافية بمقدار معقول للحصول على كهرباء شبه جيدةولفت الى: ان الانتاج الحالي للكهرباء يقدر بـ 19 الف ميغا واط ونتيجة لحرارة الجو والتذبذب الحاصل في الفولتية وانهيار الكثير من المحطات وخروجها عن الخدمة وصلت بين 12 الى 13 الف ميغا واط، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا.مؤكدا: ان هناك محافظات كانت تحتاج 180 ميغا واط منذ اكثر من 7 الى 8 سنوات، واليوم تحتاج الى 2400 الف ميغا، ما يعني ان هناك طفرة كبيرة جدا في الاستهلاكواكد السهلاني: ان نسبة الضياع الحاصل في الطاقة في معظم المحافظات يصل بين 40 الى 60%.مبينا: ان ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الى اكثر من 50 و51 درجة مئوية مع وجود نسبة ضياع كبيرة في مقدار الطاقة الكهربائية من دون وجود مقابل من الاموال ادى الى فقدان التيار الكهربائي خلال الايام الماضية.صحيفة الصباح من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتوفير كل التسهيلات لمعالجة المشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، مشددا على ضرورة بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة الكهربائية, وقالت الصحيفة ان خلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء عقدت اجتماعها الاول امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضره الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر أمس الاول، وبيان مسبباته، هل هي فنية أو بسبب الاهمال والتقصير أو أي اسباب اخرى، ومحاسبة جميع المقصرين، لا سيما أن الانتاج الفعلي قد ارتفع قبل حادث الانطفاء بأيام الى مستوى لم يتحقق من قبل .وجرت خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وايجاد الحلول السريعة لاضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاجووجه الكاظمي وزارة المالية والوزارات الاخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة لتلك المشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر في تجهيز المواطنين بالكهرباء.كما جرت مناقشة حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، إذ قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة.من جانبها قالت صحيفة الزمان ان خلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء برئاسة مصطفى الكاظمي اوصت بحلول انية لاصلاح تردي الطاقة، .وقالت الصحيفة انه وبرغم اتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات لمواجهة الازمة التي شهدتها المحافظات بعد انقطاع تام للمنظومة الوطنية اثر استهداف خطوط النقل في صلاح الدين وديالى وكركوك، ما زالت ساعات التجهيز دون مستوى الطموح ، الامر الذي ادى الى استمرار التظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على تردي الخدمة.الضحيفة نقلا عن خبراء قولهم ان (تفجير ابراج الطاقة متعمد لافتعال ازمة الطاقة في البلاد لغرض استمرار نزيف الاموال على مشاريع يشوبها الفساد)، مؤكدين ان (الوزارة انفقت ملايين الدولارات على المنظومة الوطنية التي ما زالت متهالكة وغير قادرة على سد احتياجات السكان بالحاجة ، برغم اتخاذ الحكومة سللسة اجراءات من بينها اقالة عدد من المسؤولين ومعاقبة اخرين ،الا ان ساعات التجهيز ليس بمستوى الطموح في ظل ارتفاع حرارة الطقس)، داعين الحكومة الى (الاستفادة من تجارب مصر في انشاء محطات التوليد ، وحث شركتي سيمنز وجنرال الكتريك على انجاز المشاريع المتلكئة ، وفي حالة تعثرهما يجب التعاقد مع شركات اخرى قادرة على تعزيز واقع المنظومة فضلا عن توجيه القطعات الامنية للحد من عمليات التخريب التي تطال ابراج نقل الطاقة في عدد من المحافظات).واشارت الصحيفة الى ان الإجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، برئاسة الكاظمي، خرج بتوصيات ابرزها ، تحسين القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الايراني وقيام الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق 400 كي في اضافة الى تحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج الى شركات النقل كل حسب منطقته ، والمباشرة بقيام شركات النقل بنصب متسعات على مجاميع القوى 132 كي في لرفع مستويات الجه والزام دوائر التوزيع في المحافظات بتحسين معامل القدرة على الشبكات اضافة الى قيام شركة سيمنز بضبط قيم التردد لوحداتها العاملة./انتهى

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