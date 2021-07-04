البصرة: العمليات تنفي تعرض محطات كهرباء إلى هجمات تخريب

2021/07/04 | 08:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت قيادة عمليات البصرة، الأحد، تعرض محطات كهربائية في المحافظة إلى عمل "تخريبي".

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تموز 2021)، "تنفي قيادة عمليات البصرة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص".

وأضافت، "ونؤكد بعدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة".

وتابعت، "كما نثمن الروح الوطنية والمعنوية لابناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي".

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية زياد فاضل، السبت، تعرض بعض محطات محافظة البصرة للاقتحام والتخريب، تحدث عن تحركات ممنهجة، ربما تقف خلف ذلك.





وقال فاضل في تصريح لـ "ناس" (4 تموز 2021)، إنه "بسبب الاوضاع الاخيرة تعرضت بعض محطات شمال البصرة إلى عمليات تخريب وتكسير أدت إلى تلف بعض أجهزة الحماية داخل المحطات".

وأضاف أن "بعض المحطات خرجت عن الخدمة لمدة 48 ساعة منها محطة (بني منصور) ووجهنا بإعادتها إلى الخدمة والعمل"، مشيراً إلى أن "المتضرر الوحيد هم الأهالي أنفسهم، وأحيانا يكون الضرر خطيراً جداً ونعجز عن تصليحه".

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من يتحمل هذا الخطأ الجسيم؟ (فيديو)

ونفى فاضل "وجود أي اقتحامات للمحطات خلال الساعات الماضية، باستثناء بعد التجمعات للمواطنين الذي يحاولون الدخول لبعض مؤسسات الطاقة، وإعادة تشغيلها بطرق خاطئة"، محذراً من أن "تلك الخطوات قد تسبب خطورة كبيرة وتودي بحياة بعض العاملين".

وأشر فاضل بحسب قوله، "وجود اعتداءات على الموظفين خلال اقتحام محطات الكهرباء"، مبيناً أن "الانطفاء عام ولا ينحصر بمنطقة معينة وما حدث من اقتحام يعد مؤشراً غير مسبوق في البصرة".

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وقال مدير عام نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية، "لا نستبعد وجود اقتحامات ممنهجة حيث لم نشهد تصعيدا سابقا بهذا الشكل"، داعياً "العقلاء إلى التدخل وتهدئة المحتجين".

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