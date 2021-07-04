الكورونا والمخاوف الأمنية يغلقان

2021/07/04 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مبنى الكابيتول مغلقا أمام عموم الزوار منذ جائحة الفيروس التاجي وتمرد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

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