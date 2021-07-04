2021/07/04 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شهدت عدة دول فضائح تتعلق بوباء كوفيد 19 وبينها البرازيل، حيث قررت النيابة التحقيق في اتهامات بالفساد مع رئيس البلاد جايير بولسونارو.ويشتبه بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قصر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز قضايا الفساد المتعلقة بكورونا في العالم المركز الخبري الوطني.

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