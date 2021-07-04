زلزال يضرب منطقة بحرية في تشيلي

2021/07/04 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعذكر المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بحرية قبالة أتاكاما في تشيلي.ويقع مركز الزلزال على بعد 147 كيلومترا شمال غربي مدينة لاسيرينا منطقة كوكيمبو في تشيلي، حيث يعيش حوالي 154 ألف شخص، كما يقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا.ولم ترد معلومات حتى الساعة حول ضحايا ودمار أو خطر حدوث تسونامي.المصدر: رويترز + تاس

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