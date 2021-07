2021/07/04 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قائد القوات المسلحة الفلبينية بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا اليوم الأحد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوبي البلاد.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، حسبما ذكرت "سي أن أن الفلبين".

ونقلت وكالة "أسوشبتد برس" عن القائد العسكري الفلبيني أنه يجري إنقاذ 40 شخصا على الأقل حتى الآن.

#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed.



The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021.



pic.twitter.com/2Mi93htHHq

— Granger (@GrangerE04117) July 4, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الضحايا بحادث تحطم طائرة عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الضحايا بحادث تحطم طائرة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).