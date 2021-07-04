4 يوليو.. قصة يوم استقلال أميركا من الثورة إلى الإعلان

2021/07/04 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال في 4 يوليو من كل عام، وهو يوم ولادة أميركا كدولة مستقلة.بعد 245 عاما أصبحت القوة العظمى في العالم.

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