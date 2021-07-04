عمليات البصرة تنفي تعرض محطات كهرباء إلى هجمات تخريب

2021/07/04 | 09:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، تعرض محطات كهربائية في المحافظة إلى عمل “تخريبي”.وقالت القيادة في بيان، “تنفي قيادة عمليات البصرة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص”.وأضافت، “ونؤكد بعدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة […]

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