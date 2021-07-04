2021/07/04 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاطبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، وزارة التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث متوسط أو اعتماد درجة نصف السنة، كدرجة نجاح.وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح صحفي، إن “ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اسباب تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وعليه فان اللجنة قدمت مقترحات الى وزارة التربية باعتماد الدخول الشامل او درجة نصف السنة للمرحلة المذكورة كدرجة نجاح”.واضاف اللهيبي، أن “اللجنة فعلت هذه المقترحات خلال اجتماعها الاخير وصوتت على رفع كتاب الى وزارة التربية وامانة مجلس الوزراء، باعتماد درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط”، مبينا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة التربية: طلب رسمي لاعتماد نتائج نصف السنة كدرجات نهائية لطلاب الثالث المتوسط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية: طلب رسمي لاعتماد نتائج نصف السنة كدرجات نهائية لطلاب الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية: طلب رسمي لاعتماد نتائج نصف السنة كدرجات نهائية لطلاب الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).