التربية النيابية: طلب رسمي لاعتماد نتائج نصف السنة كدرجات نهائية لطلاب الثالث المتوسط

2021/07/04 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاطبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، وزارة التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث متوسط أو اعتماد درجة نصف السنة، كدرجة نجاح.وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح صحفي، إن “ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اسباب تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وعليه فان اللجنة […]

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