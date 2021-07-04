احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس فرقة فنون الأطفال

2021/07/04 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت مدينة السليمانية بمناسبة مرور 31 عاما على تاسيس فرقة الفنون الموسيقية للأطفال في حديقة منظمة التنمية المدنية، بمشاركة عدد من أطفال الفرقة وعوائلهم وبحضور محافظ السليمانية.

وقال موفق عارف مدير فرقة الفنون للأطفال:" نحتفل بذكرى تاسيس فرقة الفنون الموسيقية للأطفال في مدينة السليمانية الذي يصادف 31 عاما منذ تأسيسها وسيتم توزيع ألبومات غنائية بهذه المناسبة، هذه الفرقة ساهمت في تخرج عدد من الاطفال خلال تلك الفترة الماضية واصبحوا فنانين في الموسيقى واساتذة في الفنون ونحن نقدر الجهود المبذولة من قبل الجهات الثقافية المتمثلة بمديرية الثقافة والفنون التي كان لها دور في رعاية الفرقة وتطورها."

واكد هفال ابو بكر خلال حضوره الاحتفالية: " ان الطفل هو نواة المجتمع والمستقل لأجيال تستمر الى طريق الحضارة والتقدم، ونحن في المحافظة قدمنا كل الدعم لاطفال مدينتنا ليكونوا واجهة من الثقافة والفنون التي لها دور في التطور المجتمعي من خلال إنماء قدرات الطفل في مجالات متنوعة منها الفن والموسيقى التي تؤسس لجيل جديد من نواة المستقبل."

PUKmedia عدنان الجاف/السليمانية

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