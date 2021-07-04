تحطم طائرة عسكرية فلبينية تقل 85 شخصا

2021/07/04 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفيليبين، يوم الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيغانا إنه جرى إنقاذ 40 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وأضاف أن "فرق الإغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص".

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها.

PUKmedia وكالات

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