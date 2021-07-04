الكاظمي: نحتاج 3 سنوات لاستكمال استثمار الغاز وتقليل استيراده

2021/07/04 | 09:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العراق يحتاج من سنتين إلى 3 سنوات للبدء في إنتاج الغاز، وسد النسبة الأكبر من حاجة المحطات.

وذكر “الكاظمي” أن هذه الحكومة تدفع ثمن السياسات الخاطئة والترقيعية وهدر المال لمدة 17 سنة في كل المجالات وخصوصاً الطاقة، متسائلا عن عن سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟

وأكد “الكاظمي” أن العراق تأخر كثيرا في إنتاج الغاز، لذا استدعت الحاجة إلى البدء مباشرة في إنتاج الغاز، وهذا يحتاج من سنتين إلى 3 سنوات.

واستكمال رئيس الوزراء: “كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات لأن العراق لم يبدأ فعليا بأي خطوة طوال السنوات السابقة، فلو استثمرنا في الطاقة الشمسية لأصبحت قضية الكهرباء اليوم خلفنا ولو استثمرنا في إنتاج الغاز لصدر العراق اليوم الغاز بدلا من أن يستورده”.

ونوه “الكاظمي” بمناقشته الفرنسيين قبل أشهر حول مشروع عراقي لإنتاج الطاقة النووية، فمن حق العراق امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة، وقد لمس تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيين، على حد قوله.

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