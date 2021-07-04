المفوضية تكشف آلية وضوابط تغيير أسماء الأحزاب والتحالفات السياسية

2021/07/04 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن ضوابط تغيير اسماء الاحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بهدف ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا للمعايير الدولية في 10 تشرينالأول 2021، وضعت مفوّضية الانتخابات آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" بما يضمن دقة التصويت من خلال إبرازالمستمسكات الرسمية، فضلًا عن إجراء عملية المطابقة لأصحابها بموجب المادة 39/خامسًا / ج من القانون الانتخابي باستخدام بصماتالأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها بايومتريًا، علمًا أنّ البطاقات القصيرة الأمد سيتم ثقبها وسحبها بعد انتهاء عملية التصويت".

واضاف البيان: "واستعدادًا لإجراء قرعة أرقام المرشّحين في الأيام القليلة المقبلة، شكّلت مفوّضية الانتخابات لجنة مركزية برئاسة الأمين العامّلمجلس المفوّضين وعضوية عدد من الموظّفين المختصّين في الجوانب الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات، تتولّى متابعة استعدادات المكاتبالانتخابية في المحافظات كافّة لإجراء القرعة، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في المكاتب الانتخابية لتهيئة المستلزمات المطلوبة، بإشرافومتابعة من السادة رئيس مجلس المفوّضين وأعضاء المفوّضية".

وتابع: "وعلى صعيد متّصل، وضعت المفوّضية في وقت سابق شروطًا وضوابط تنظّم آلية الحملات الانتخابية للمرشحين استنادًا إلى قانونالانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مع تشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصّة بهذه الحملات وأماكن ممارسة الدعاية بالتنسيق مع أمانة بغدادوالمديريات والدوائر البلدية التابعة لها، فضلًا عن التنسيق مع هيئة الاتّصالات والإعلام بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. كما ستستقبل المفوّضية الشكاوى الواردة إليها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة،وعند ثبوت المخالفة، فإنّ المفوّضية ستفرض العقوبة اللازمة بحقّهم، مع تحميلهم الآثار المترتبة على تلك المخالفة بحسب قانون الانتخاباتالفصل الثامن منه المعنون (الأحكام الجزائية)".

ولفت الى انه "في سياق تعليمات شكاوى الاقتراع والطعون الخاصّة بالانتخابات النيابية المقبلة، قرّر مجلس المفوّضين قرارًا ينصّ على: (يلتزم مقدّم الطعن في أي مركز أو محطّة اقتراع يؤدّي الى إعادة العدّ والفرز اليدويين على وفق أحكام البند (38/أولًا) من قانون انتخابمجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 بتقديم تأمينات مقدارها (1000000) مليون دينار، ويقيّد المبلغ إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة في حالمطابقة نتائج العدّ والفرز اليدويين بفعل الطعن مع نتائج العدّ والفرز الإلكترونيين)".

واكمل: "ومن جانب آخر، تستمرّ مفوّضية الانتخابات باستقبال طلبات موظّفي الاقتراع لليوم الواحد من خلال الرابط(http://37.98.225.237:9999/ ) المذكور في الموقع الرسمي الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعية الرسمية لمفوّضية الانتخابات، إذ قرّرمجلس المفوّضين تحديد مبلغ المكافأة المالية لموظّفي مؤسّسات الدولة بـ (150.000) مئة وخمسين ألف دينار مع توجيه كتاب شكر وتقدير منرئاسة مجلس الوزراء، وأمّا الطلبة وخريجو الجامعات والمعاهد، فستصرف لهم مكافأة مالية قدرها (250.000) مئتان وخمسون ألف دينار".

واردفت المفوضية، بالقول : "ومع اكتمال سجل الناخبين للتصويت العامّ، يمكن للناخب معرفة اسم مركز التسجيل ومركز الاقتراع وحالةالتسجيل البايومتري الخاصّة به من خلال رابط سجل الناخبين (https://apps.apple.com/us/app/voter-list/id1148396230 ) المتوفّرفي متجري ( كوكل بلاي و آب ستور) عن طريق البحث باستخدام رقم الناخب الخاصّ به أو عن طريق المعلومات الشخصية في حال لم يكنالناخب قد تسلّم بطاقته الانتخابية الخاصّة به".

واستطردت: "وحرصًا من مفوّضية الانتخابات على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا للمعايير الدولية، التقى مجلس المفوّضين ممثّلًابرئيسه وأعضائه، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، بحضور بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية (يونامي) في اجتماع موسّع عُقديوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021، إذ تضمّن توصيات ومقترحات تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة".

وبشان الاحزاب المشاركة بالانتخابات، ذكرت المفوضية، انه "بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة أو قيد التأسيس الراغبة فيتغيير اسم الحزب مع الاحتفاظ برقم إجازة التأسيس وتاريخها، وضعت مفوّضية الانتخابات ضوابط وتعليمات تنظّم ذلك عن طريق تقديمطلب من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصرًا موقعًا من رئيس الحزب أو ممّن يحقّ له ذلك مع استيفاء مبلغ قدره(12500000) اثنا عشر مليونًا وخمسمئة ألف دينار عراقي غير قابل للردّ".

واكدت، انه "مع تصاعد وتيرة العمل يحرص مجلس المفوّضين على متابعة العمل في مكاتب المحافظات الانتخابية كافّة؛ للوقوف على المعوّقاتالتي تواجه العمل بغية إيجاد الحلول الناجعة لها".

وفيما يتعلّق بتدريب الملاكات الوظيفية وتطوير مهاراتها، لفتت الى انها "نفّذت المنهاج التدريبي الهرمي لتدريب الموظفين من الاختصاصاتالفنية ضمن المستوى الأول الذي تضمّن آلية استخدام أجهزة الاقتراع (جهاز التحقّق الإلكتروني وأجهزة تسريع النتائج)".

وفي إطار تنفيذ خطّة اللجنة العليا لتمكين المرأة للمشاركة في انتخاب مجلس النوّاب العراقي المقبلةـ قامت المفوّضية بحسب البيان، بـ"تنفيذدورة تدريبية استهدفت المرشّحات بشأن قانون الانتخابات وآلية احتساب الأصوات وشروط الحملات الانتخابية، وتعدّ هذه الدورة هي الأولىضمن سلسلة من الدورات التطويرية المزمع تنفيذها بحسب جدول معدٍّ لذلك".

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