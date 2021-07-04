وفاة معتمد المرجعية الدينية العليا في القرنة شمالي البصرة اثر اصابته بكورونا

2021/07/04 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن في محافظة البصرة عن وفاة معتمد المرجعية الدينية العليا في قضاء القرنة شمالي المحافظة الشيخ عبد الحسين السكيني نتيجة إصابته بفايروس كورونا ./انتهى

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