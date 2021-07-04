مؤتمر بعد غد الثلاثاء لاطلاق مشروع لتعزيز عملية التحقيق في الجرائم المالية و المنظمة

2021/07/04 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ينظم برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق بالشراكة مع مجلس القضاء الاعلى وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، بعد غد الثلاثاء مؤتمرا لاطلاق مشروع جديد يهدف الى تعزيز عملية التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق.وقالت الممثل المقيم للبرنامج في العراق زينة علي احمد في تصريح للصحيفة الرسمية ": إن "المشروع هو شراكة بين مجلس القضاء الاعلى وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل من حكومة الولايات المتحدة، و سيكون بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وممثلين عن السفارة الاميركية في العراق، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، .واضافت أن "من شأن المشروع تعزيز ودعم القدرات لإنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق، ويركز على تعزيز المهارات والخبرات والتقنيات والاجراءات اللازمة للقضاة العراقيين وغيرهم من المعنيين بالعملية التحقيقية في القضايا المالية المعقدة".وكان برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق قد اطلق في الـ 25 من ايار من العام الحالي مشروعا لتعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ./انتهى

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