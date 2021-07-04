2021/07/04 | 09:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان نفي من عمليات البصرة حول تعرض محطات كهرباء إلى هجمات تخريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/04 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان نفي من عمليات البصرة حول تعرض محطات كهرباء إلى هجمات تخريب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان نفي من عمليات البصرة حول تعرض محطات كهرباء إلى هجمات تخريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).