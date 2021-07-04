تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصا

2021/07/04 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفيليبين الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

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