2021/07/04 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلن قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا، اليوم الاحد، بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا نقلا عن وكالة وكالة “فرانس برس”.وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن “طائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة عسكرية تقل العشرات في الفلبين المركز الخبري الوطني.

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