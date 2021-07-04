الرافدين يحدد فائدة وفترة سداد قروض البناء والترميم

2021/07/04 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، فائدة وفترة سداد قروض الـ”50″ مليوناً للبناء والترميم.وذكر المصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قروض 50 مليوناً للبناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات […]

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