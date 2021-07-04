2021/07/04 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ذكرت وسائل اعلامية إماراتية، أن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، ابتداءً من اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة البيان عن الشركة قولها إن "قرار التعليق الذي سيسري ابتداءً من اليوم الأحد، 4 تموز 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية"، لافتة إلى أنه "لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 تموز 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية".

وتابعت "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز"، لافتة الى أنه "بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر".

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الإمارات تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الإمارات تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).