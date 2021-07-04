2021/07/04 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، فترة سداد وفوائد قروض الـ50 مليون دينار.

وذكر بيان للمصرف أن “قروض الـ50 مليون دينار ستكون للبناء والترميم، وستشمل الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين”.

وأضاف أن “مدة تسديد القرض في 10 سنوات وبنسبة فائدة 5%”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن فوائد ومدة تسديد قروض البناء: متاحة لـ3 فئات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن فوائد ومدة تسديد قروض البناء: متاحة لـ3 فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).